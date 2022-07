Una Scatola al Giorno: ecco come sarà il nuovo preserale di Rai2 con Paolo Conticini (Di lunedì 4 luglio 2022) Paolo Conticini Un po’ di Cultura Moderna, un mini rimando al vecchio gioco dello zainetto di Ambra e un mix di varietà e game show sono gli ingredienti alla base di Una Scatola al Giorno, novità di Rai2 in onda dal 10 ottobre al 18 novembre subito prima del TG2. Alla conduzione Paolo Conticini, reduce da Cash or Trash in onda nel preserale del Nove. Scopriamo come funziona. Una Scatola gigante campeggia al centro dello studio. Al suo interno, un contenuto misterioso, un oggetto o una persona. Nemmeno il conduttore Paolo Conticini sa cosa o chi si nasconde nella Scatola. Intorno alla Scatola si scatena una serata di varieta?. Ogni sera insieme ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 4 luglio 2022)Un po’ di Cultura Moderna, un mini rimando al vecchio gioco dello zainetto di Ambra e un mix di varietà e game show sono gli ingredienti alla base di Unaal, novità diin onda dal 10 ottobre al 18 novembre subito prima del TG2. Alla conduzione, reduce da Cash or Trash in onda neldel Nove. Scopriamofunziona. Unagigante campeggia al centro dello studio. Al suo interno, un contenuto misterioso, un oggetto o una persona. Nemmeno il conduttoresa cosa o chi si nasconde nella. Intorno allasi scatena una serata di varieta?. Ogni sera insieme ...

Pubblicità

AgenziaArkhe : Una festa speciale per i tuoi bimbi con allestimenti originali e supersimpatici? Dovunque tu sia, compra sul nostro… - dakoia75 : @Vendicatrice2 Ma a capirti, secondo me hai una fiaschetta di grappa nella scatola del teodolite?????????? - tavano_anna : RT @Alessio70548077: È un attimo: apri una scatola vera e si riapre una scatola dentro di te. Tutto ad un tratto ti ritrovi a fare i conti… - Seat_600_Leon : RT @GFrancoManfredi: Da una scatola di latta in un vecchio armadio di mio padre salta fuori questa foto datata #Estate1957 Quando un'immagi… - krakendas : @CaprettoPaul @matildesjt Nella scatola. Se le indossavi giusto una serata. -