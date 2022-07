Ultime Notizie – Valanga sulla Marmolada | “frana scesa a 300 km orari”

(Di lunedì 4 luglio 2022) “La massa di materiale staccatosi dal ghiacciaio della #a una velocità di 300 chilometri l’ora. È quanto hanno accertato i tecnici del Soccorso Alpino Trentino che hanno mappato tutta l’area della montagna in cui si è verificato il crollo del seracco”. A scriverlo su Facebook il presidente della provincia di Trento Maurizio Fugatti in merito al crollo del ghiacciaio dellaavvenuto ieri sera. “Una parte consistente del ghiacciaio è ancora attaccata alla montagna: si tratta di un fronte di ghiaccio di 200 metri con un’altezza di 60 metri ed una profondità di 80 metri – ha aggiunto – Se si volesse fare un termine di paragone, dicono gli esperti, si tratta dell’equivalente di due campi di calcio colmi di ghiaccio. Il tutto esposto a 45 gradi di pendenza”. “Il materiale che si è staccato è invece esteso su un ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Nelle ultime 24 ore si sono registrati 71.947 casi positivi. Le vittime sono 57 (ieri 63). Tasso di po… - Agenzia_Ansa : Riaprono i reparti covid. Nelle ultime 24 ore sono stati 86.334 i contagiati, 72 i morti, tasso al 27,3%. Gli itali… - news24_inter : #Lautaro ritrova #Lukaku ?? - TuttoASRoma : PAROLA DI EX Fuzato: “Alla Roma devo tutto, sono stati quattro anni speciali” - SampNews24 : #Villar-#Sampdoria, il centrocampista fuori dal progetto della Roma: le ultime -

Il Sole 24 ORE

... da allora non si hanno più sue. Oltre a lui, tra i dispersi ci sarebbero altri alpinisti ... nove feriti e molti dispersi - una ventina, secondo leinformazioni - che si dispera di ...La Russia ha preso il ''pieno controllo'' di Lysychansk, l'ultima città controllata dall'Ucraina nella regione orientale di Luhansk. Ad annunciarlo pubblicamente è stato il ministro della Difesa russo,... Ucraina ultime notizie. Mosca annuncia la conquista del Lugansk Al via la regolamentazione delle visite alla città di A Venezia: si entra con la prenotazione, ecco quando, tutte le informazioni utili ...La riunione conviviale nel piccolo appartamento della palazzina popolare, tra schiamazzi e musica ad alto volume, aveva indispettito l’inquilino del piano di sotto che, indispettito per il mancato ...