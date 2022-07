Ultime Notizie – Ucraina | Zelensky | “Russia ha scelto la guerra | noi non possiamo arrenderci”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 4 luglio 2022) Il presidente ucraino in collegamento video: “Rischio è la nostra scomparsa, come Stato, come nazione, come persone” “Non, pena la nostra scomparsa, come Stato, come nazione, come persone”. A dirlo oggi il presidente ucraino Volodymyr, in collegamento video con la comunità universitaria giapponese, rilanciato da Ukrinform. “Lahala strada della, l’quella della pace. Laspara per distruggere, l’spara per sopravvivere. Laè l’idea nazionale della, quell’è la pace”, ha sottolineato. In questi quattro mesi, ha proseguito, si continua a parlare di “in ...