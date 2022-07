Ultime Notizie Roma del 04-07-2022 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 4 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio una tragedia dalle dimensioni che ancora si fatica delineare sarebbero almeno 16 gli escursionisti ancora dispersi sulla Marmolada in seguito al crollo di un seracco di ghiaccio trapunta Rocca e punta lo si apprende da fonti di soccorritori che stanno ancora lavorando per definire con certezza il numero esatto nel Piaggio dei Vigili del Fuoco permanenti di Trento è stato portato sul ghiacciaio per proseguire le ricerche con i droni ed i tre morti e tre feriti gravi il bilancio dell’attacco in un centro commerciale di Copenaghen e si tratta di un uomo sulla quarantina e due giovani l’acuità non è stata specificata Lo ha reso noto la polizia Danese stato arrestato un giovane di 22 anni cittadino Danese secondo gli ...