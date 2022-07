Ultime Notizie – Pnrr | pubblicato bando per la progettazione di 212 nuove scuole

(Di lunedì 4 luglio 2022) È statoildi concorso per lae la realizzazione di 212finanziato con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (). Il concorso è indetto dal ministero dell’Istruzione mediante l’utilizzo della piattaforma concorsi del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, oggetto di una proficua collaborazione, ed è finalizzato all’acquisizione di proposte ideative e progettuali per la realizzazione di edifici innovativi dal punto di vista architettonico, strutturale e impiantistico.altamente sostenibili, inclusive, accessibili e capaci di garantire una didattica moderna e una piena fruibilità degli ambienti, anche attraverso il potenziamento degli impianti sportivi. “È ...

