Ultime Notizie – Pil, Bonomi: “Paese è fermo e mi preoccupa molto” (Di lunedì 4 luglio 2022) “Questo Paese è fermo e mi preoccupa molto. Siamo di fronte a scenari internazionali molto asimettrici, gli Stati Uniti rallentano ma rallentano pochissimo rispetto all’Europa e all’interno della stessa Europa l’Italia e la Germania saranno i paesi più colpiti e la Germania peraltro è un mercato molto importante per le imprese italiane”. Lo ha detto il presidente di Confindustria Carlo Bonomi intervenendo all’assemblea di Confindustria Romagna. “E noi cosa avevamo chiesto al Governo? – ha aggiunto- Capiamo che è un momento difficile e capiamo le sanzioni alla Russia ma a una condizione, che in questo Paese si apra un periodo di riformismo competitivo”. Bonomi ha poi rivolto un pensiero all’Ucraina dove è stato di recente. “Io sono ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 4 luglio 2022) “Questoe mi. Siamo di fronte a scenari internazionaliasimettrici, gli Stati Uniti rallentano ma rallentano pochissimo rispetto all’Europa e all’interno della stessa Europa l’Italia e la Germania saranno i paesi più colpiti e la Germania peraltro è un mercatoimportante per le imprese italiane”. Lo ha detto il presidente di Confindustria Carlointervenendo all’assemblea di Confindustria Romagna. “E noi cosa avevamo chiesto al Governo? – ha aggiunto- Capiamo che è un momento difficile e capiamo le sanzioni alla Russia ma a una condizione, che in questosi apra un periodo di riformismo competitivo”.ha poi rivolto un pensiero all’Ucraina dove è stato di recente. “Io sono ...

