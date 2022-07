Ultime Notizie – Milano | stuprata dietro siepe | 2 arresti

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 4 luglio 2022) In tre la fermano, la trascinanounae la stuprano. È successo in piazza Napoli, a, nella notte tra sabato e domenica. La vittima è una brasiliana di 41 anni. Ad accorgersi di quello che stava accadendo sono stati alcuni passanti, che hanno chiamato i carabinieri. I militari del nucleo Radiomobile, intervenuti immediatamente, hanno individuato e arrestato per violenza sessuale di gruppo un 42enne della Nuova Guinea, regolare e incensurato e un egiziano di 22 anni, irregolare e con piccoli precedenti, non per violenza sessuale. Un terzo complice, ancora ignoto, è fuggito prima dell’arrivo dei carabinieri. La vittima è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Policlinico di, da cui è stata dimessa ieri. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione