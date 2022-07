Ultime Notizie – Marmolada | Cai Lombardia | “In montagna formazione è fondamentale”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 4 luglio 2022) “I fatti dellace li abbiamo tutti negli occhi; certamente il caldo che in questi mesi abbiamo avuto è decisamente anomalo ed effettivamente anche la situazione dei ghiacciai dellane risente. Però il rischio inc’è sempre, come in tutte le cose della vita, per questo noi del Cai cerchiamo di dare tutta lanecessaria affinché le persone possano affrontare lacon giudizio”. Lo ha detto all’Adnkronos il presidente del Cai, Emilio Aldeghi. Il presidente del Cai lombardo sottolinea che “eliminare i rischi non è mai possibile e lava necessariamente affrontata con la testa”. Del resto, “salire sotto una cresta dove c’è un ghiacciaio, in questo momento, diventa un rischio altissimo”, anche se “ho seguito ...