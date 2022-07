Ultime Notizie – ‘In Europa oltre 56% pensioni pagato fuori Italia’

(Di lunedì 4 luglio 2022) “La maggior parte dei pagamenti delleè localizzata nel continente europeo, dove vi viene corrispostoil 56% del totale dellepagatedai confini italiani”. A dirlo Pasquale Tridico, presidente Inps, intervenendo al convegno ‘Italia,e mobilità: storie di partenze e di ritorni’. “Seguono – sottolinea – l’America settentrionale e l’Oceania, aree dove la percentuale si attesta rispettivamente al 22,8% e al 10,7%. Da un punto di vista tendenziale, a fronte di una sostanziale stabilità del numero del pagamenti diin, il dato interessante è la forte crescita dellepagate in America centrale, in Asia e in Africa (rispettivamente +48%, +33% e +26%), determinata soprattutto dal rientro di coloro ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Nelle ultime 24 ore si sono registrati 71.947 casi positivi. Le vittime sono 57 (ieri 63). Tasso di po… - Agenzia_Ansa : Riaprono i reparti covid. Nelle ultime 24 ore sono stati 86.334 i contagiati, 72 i morti, tasso al 27,3%. Gli itali… - 2h_a0 : @AlfredoPedulla Amica mia Pedullà, che mi dici delle ultime notizie di Skerniar e Dybala? - CalcioOggi : Calciomercato Sampdoria: buone notizie per Vanheusden dell'Inter - Samp News 24 - pbrex668 : RT @PianetaMilan: #RadunoMilan #LIVE: la prima giornata della stagione 2022-2023 | #News - @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan https://… -

Il Sole 24 ORE

Terremoto , una scossa di magnitudo 3.0 è stata registrata oggi in Emilia Romagna. L'epicentro del sisma, avvenuto alle 12.50 è Bagnolo in Piano, in provincia di Reggio Emilia. Minima la profondità ...Incendio a Roma: nube di fumo visibile anche in Centro, da Palazzo Chigi a piazza di Spagna. Secondo le prime informazioni il rogo, ancora in corso, avrebbe luogo in zona Balduina/Pinetta Sacchetti. Ucraina ultime notizie. Putin: «Avanti con l’offensiva dopo la conquista del Lugansk» Lo stabilisce un’ordinanza del sindaco emanata dieci giorni fa che punta a tutelare le riserve idriche a disposizione nel periodo estivo, messe a dura prova dalla scarsità di piogge registrate nelle ..."Riconosce le sue reponsabilità nell'omicidio di Antonio Fara". "No, assolutamente, Antonio era un mio amico". Claudio Dettori, il 25enne accusato dell'omicidio di Antonio Fara, il barista trovato mo ...