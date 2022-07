Ultime Notizie – Covid oggi Lombardia | 3 249 contagi e 4 morti | bollettino 4 luglio

(Di lunedì 4 luglio 2022) Sono 3.249 i nuovida coronavirus2022 in, secondo dati e numeri dell’ultimo-19 della Regione. Si registrano altri 4 decessi. I nuovi casi di positività a fronte di 14.230 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo il 22,8%. In totale nella Regione 40.879 decessi da inizio pandemia. In terapia intensiva sono ricoverate 25 persone, una in più di ieri. Aumentano anche i pazienti nei repartiordinari,1.027, 25 più di 24 ore fa. Nel territorio metropolitano di Milano isono 1.252, di cui 637 nella città capoluogo. Seguono la provincia di Brescia con 458 nuovi casi, Monza e Brianza con 277, Pavia con 253, Varese con 231, Bergamo con 212 e Como con 155. Incremento a ...

