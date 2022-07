Ultime Notizie – Covid Italia | Vaia | “Nuova variante Omicron buca i vaccini”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 4 luglio 2022) Ladel, più contagiosa, “è come se fosse un nuovo virus eche non sono aggiornati”. Lo dice in un’intervista il direttore generale dello Spallanzani, Francesco, al Corriere della Sera. “Il bollettino quotidiano non ha più molto senso, con un tasso di positività che un giorno segna 13% e il giorno successivo 28 – sottolinea l’esperto – Contribuisce solo a creare un clima di stress da allarme contro l’avversarioe se unito alla paura della guerra e a quella dell’inflazione che sale, non fa che indebolire le difese immunitarie”. E i motivi dell’aumento dei casi “non sono semplicisticamente riconducibili né al concerto della rockstar al Circo Massimo né alla partita di calcio all’Olimpico, a cui la ...