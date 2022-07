Ultime Notizie – Covid Italia | Bassetti | “Un ricovero su 10 per polmonite impegnativa”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 4 luglio 2022) “Oggi su 10 persone che vengono ricoverate in ospedale, ben 8-9 non hanno nessun sintomo compatibile con l’infezione da Sars-CoV-2”. Così all’Adnkronos Salute Matteo, direttore della Clinica di malattie infettive al Policlinico San Martino di Genova, mentre l’registra un aumento di contagi, spinti anche dalla variante Omicron 5, e un incremento di ricoveri. “L’80-90% dei ricoveri è per positività, ma sono asintomatici o paucisintomatici. Quindi, i pazienti ad oggi che entrano coninterstiziale o bilaterale, con un quadro impegnativo, sono meno del 10-15%”, dice. “Io parlo ovviamente delle situazione che affronto in una Regione, la Liguria, e in una città, Genova, con molti anziani e dove dovremmo quindi vederne più di altri. Le reinfezioni ci sono ma stiamo ...