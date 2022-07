Ultime Notizie – Assogiocattoli | Gianfranco Ranieri nuovo presidente

(Di lunedì 4 luglio 2022) L’assemblea dei soci, riunitasi giovedì 30 giugno a Milano, ha eletto il consiglio direttivo e i revisori dei conti dell’associazione per il triennio 2022-2025. Ilconsiglio e i tre revisori dei conti si sono poi riuniti per eleggere ildi Flora srl è stato elettoe succede a Roberto Marelli di Artsana, in carica per due mandati dal 2016 al 2022. Ilconsiglio direttivo dell’associazione è adesso composto da: Claudio Basile di Eqsg, Michele Basili di Simba Toys, Dario Bertè di Trudi, Claudio Borella di Borella, Maurizio Borgonovo di U. Borgonovo, Dino Canuti di Spinmaster, Marco Capone di Lego, Anna Maria Foppa Pedretti di Foppa Pedretti, ...

DATI COVID | Nelle ultime 24 ore si sono registrati 71.947 casi positivi. Le vittime sono 57 (ieri 63). Tasso di po… - Riaprono i reparti covid. Nelle ultime 24 ore sono stati 86.334 i contagiati, 72 i morti, tasso al 27,3%. Gli itali… - #Matic: "Scelta la #Roma in due giorni. Abbiamo le stesse ambizioni" - Covid oggi Toscana 1.208 contagi e 4 morti: bollettino 4 luglio - Roma, imbarazzo Capitale: turisti disperati si mettono a pulire Ponte Sisto dall'immondizia

L'aggiornamento, del peso di 391,61 MB , non presenta particolari sorprese: oltre allepatch ... ore 14:18) 73 condivisioni Condividi Tweet Manuel MicalettoRelazionate patch Android ...Borse europee positive con le prese di profitto degli investitori dopo il calo dellesedute. Sui mercati, orfani di Wall Street chiusa per il giorno dell'indipendenza, continuano a tenere banco le riflessioni sull'andamento dell'economia globale. Sotto i riflettori il balzo ... Ucraina ultime notizie. Putin: «Avanti con l’offensiva dopo la conquista del Lugansk» 3' di lettura 04/07/2022 - Il couturier marchigiano Vittorio Camaiani riceverà venerdì 8 luglio 2022 a Grottammare, in Piazza Kursal, l’ambito riconoscimento indetto dalla CNA Federmoda. La Camera Naz ...Genova - Un grave incidente si è verificato a Genova, poco prima delle 14 in via Ronchi, sull’Aurelia, a Multedo tra moto e auto. Stando alle prime informazioni, lo scontro, la cui dinamica è ancora d ...