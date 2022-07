Ulivieri: «Italia non al Mondiale a causa dell’Europeo vinto» (Di lunedì 4 luglio 2022) Il presidente dell’AssoAllenatori Ulivieri è tornato sulla mancata qualificazione dell’Italia al prossimo Mondiale Renzo Ulivieri, presidente dell’Associazione Italiana Allenatori, in una intervista a Radio Cusano Campus è tornato sulla mancata qualificazione dell’Italia al prossimo Mondiale. QUALIFICAZIONE FALLITA – «Abbiamo fallito la qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022 per colpa dell’Europeo vinto. Perché storicamente quando noi vinciamo qualcosa, dopo ci si mette a sedere. Questo vuol dire che la gloria ci dà noia. Roberto Mancini ha sbagliato a continuare a dare fiducia a chi aveva vinto gli Europei ma prima di lui aveva sbagliato Bearzot dopo il 1982, Lippi dopo il 2006; quando si parla di errori ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 4 luglio 2022) Il presidente dell’AssoAllenatoriè tornato sulla mancata qualificazione dell’al prossimoRenzo, presidente dell’Associazionena Allenatori, in una intervista a Radio Cusano Campus è tornato sulla mancata qualificazione dell’al prossimo. QUALIFICAZIONE FALLITA – «Abbiamo fallito la qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022 per colpa. Perché storicamente quando noi vinciamo qualcosa, dopo ci si mette a sedere. Questo vuol dire che la gloria ci dà noia. Roberto Mancini ha sbagliato a continuare a dare fiducia a chi avevagli Europei ma prima di lui aveva sbagliato Bearzot dopo il 1982, Lippi dopo il 2006; quando si parla di errori ...

