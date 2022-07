UFFICIALE Manchester City, arriva la firma di Phillips: il comunicato (Di lunedì 4 luglio 2022) Il Manchester City ha ufficializzato l’arrivo alla corte di Guardiola del centrocampista Kalvin Phillips Attraverso un comunicato UFFICIALE, il Manchester City ha annunciato la firma di Kalvin Phillips. Il centrocampista si trasferisce così dal Leeds alla corte di Guardiola. IL comunicato – «Il Manchester City è lieto di annunciare la firma di Kalvin Phillips con un contratto di sei anni. Il 26enne centrocampista arriva dal Leeds United, avendo collezionato 234 presenze in otto stagioni, segnando 14 gol e assistendo 14. We are delighted to announce the signing of @KalvinPhillips on a six-year deal ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 4 luglio 2022) Ilha ufficializzato l’arrivo alla corte di Guardiola del centrocampista KalvinAttraverso un, ilha annunciato ladi Kalvin. Il centrocampista si trasferisce così dal Leeds alla corte di Guardiola. IL– «Ilè lieto di annunciare ladi Kalvincon un contratto di sei anni. Il 26enne centrocampistadal Leeds United, avendo collezionato 234 presenze in otto stagioni, segnando 14 gol e assistendo 14. We are delighted to announce the signing of @Kalvinon a six-year deal ...

