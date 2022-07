Pubblicità

fisco24_info : Ue:Nagel,sorpreso da stop Patto stabilità, segnale sbagliato: Con inflazione alta aumento tassi più consistente -

Agenzia ANSA

Secondo, inoltre, "ci sono segnali che l'inflazione rimarrà alta per ora e calerà solo gradualmente l'anno prossimo", e per questo, dopo il rialzo dei tassi annunciato per il 21 luglio e quello ...Una decisione che hatutti, in primis i suo avversari. Due le possibili interpretazioni: ... Lo stesso istituto guidato da Alberto. E, magari in una seconda fase, Banca Intesa che per ... Ue:Nagel,sorpreso da stop Patto stabilità, segnale sbagliato (Teleborsa) - La Banca centrale europea (BCE) deve essere cauta "nell'utilizzare strumenti di politica monetaria per limitare i premi al rischio, poiché è praticamente impossibile stabilire ...ROMA, 04 LUG - "Gli Stati membri hanno ora il compito di rafforzare la fiducia nelle loro future politiche fiscali", quindi "mi sorprende che la clausola di salvaguardia" che sospende il Patto di stab ...