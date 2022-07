Ucraina ultime notizie. Kiev, per ricostruzione servono 750 miliardi, Mosca paghi. Putin:?«Avanti con l’offensiva» (Di lunedì 4 luglio 2022) Zelensky assicura: le truppe ucraine ritorneranno a Lysychansk. Prende il via oggi a Lugano, in Svizzera, l’Ukraine Recovery Conference. Attesa la partecipazione, tra gli altri, del primo ministro ucraino Denys Shmyhal e della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 4 luglio 2022) Zelensky assicura: le truppe ucraine ritorneranno a Lysychansk. Prende il via oggi a Lugano, in Svizzera, l’Ukraine Recovery Conference. Attesa la partecipazione, tra gli altri, del primo ministro ucraino Denys Shmyhal e della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen

