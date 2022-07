Ucraina | sindaco | ' a Mariupol si muore per mancanza di medicine'

(Di lunedì 4 luglio 2022) Roma, 4 lug. (Adnkronos) - "I residenti distanno morendo a causa delladi. La città ha una carenza di medicinali per malati di cancro, persone con diabete, tubercolosi e problemi alla tiroide". Lo ha dichiarato ilVadym Boychenko, sottolineando che molte persone nella zona sono a rischio e non vedono l'ora che gli occupanti consegnino i medicinali. Ildiha ricordato che "per più di 2 mesi gli invasori russi e i loro aiutanti - le autoproclamate autorità della città - hanno bloccato il normale accesso dei residenti all'acqua potabile, a una quantità sufficiente di cibo e alle. Ieri ad un atleta sano - 2 metri di altezza e 120 kg di peso - sono state amputate due gambe, perché lo stress dovuto alle operazioni ...

A dirlo su Rada Tv è stato ildell'amministrazionedi Melitopol, oggi in esilio, Ivan Fedorov. "Il traffico ferroviario fra Melitopol e Berdiansk, due città ucraine occupate dai russi,...Gazprom afferma poi che la domanda per la fornitura di gas attraverso il punto d'ingresso di Sokhranovka e' stata nuovamente respinta dall'. Ore 8.00Energodar, militari russi hanno ... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 123 Roma, 4 lug. (Adnkronos) - "I residenti di Mariupol stanno morendo a causa della mancanza di medicine. La città ha una carenza di medicinali per malati di cancro, persone con diabete, tubercolosi ...Forti esplosioni hanno scosso la città ucraina di Mykolaiv all’inizio di sabato, ha detto il sindaco, un giorno dopo che le autorità avevano detto ...