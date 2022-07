Ucraina | consigliere sindaco | ' a Mariupol gente prende acqua da pozzanghere'

(Di lunedì 4 luglio 2022) Roma, 4 lug. (Adnkronos) - "Il problema principale per i cittadini rimane l': sono costretti a percorrere chilometri per potersi mettere in fila dove viene distribuita. Laè costretta a raccogliere l'ovunque anche dallenecessita di un urintervento esterno". Lo ha scritto su Telegram Petro Andriuscenko,del

Pubblicità

GiovaQuez : Un'altra fossa comune con più di cento corpi è stata trovata a Mariupol, città dell'Ucraina sud-orientale occupata… - luciano55321084 : Kiev detta le condizioni per un negoziato: «Al tavolo solo dopo il cessate il fuoco» Il consigliere di Zelensky de… - _saslo : RT @lettera_mosca: Mykhailo Podolyak (a destra), consigliere del pres. ucraino Zelensky, ha incontrato a Istanbul il presidente di Baykar M… - lello_rossi : @ultimenotizie @Violetta_2021 Ma chi è questo Consigliere del CAZZO ! Che si è dimenticato un pò di ATOMICHE ! Ma s… - TranslateWarIT : Il consigliere del capo dell'ufficio presidenziale Mikhailo Podolyak, in risposta alla dichiarazione di #Peskov sec… -

...esposte daldel presidente ucraino Zelensky, Mykhailo Podolyak, che ha replicato su twitter alle parole del portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, che ieri aveva detto che l''deve ......esposte daldel presidente ucraino Zelensky, Mykhailo Podolyak, che ha replicato su twitter alle parole del portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, che ieri aveva detto che l''deve ...Roma, 4 lug. (Adnkronos) – “Il problema principale per i cittadini rimane l’acqua: sono costretti a percorrere chilometri per potersi mettere in fila dove viene distribuita. La gente è costretta a rac ...le condizioni per negoziare esposte dal consigliere del presidente ucraino Zelensky, Mykhailo Podolyak, che ha replicato su twitter alle parole del portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov ...