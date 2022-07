Pubblicità

PietroMazzara : È iniziato quello che, da contratto, è l’ultimo giorno di lavoro di #Maldini e #Massara. Speriamo che oggi si arriv… - Gazzetta_it : È il Maldini day: oggi gli auguri da tutto il mondo, nelle prossime ore il sì a Cardinale - Gazzetta_it : I tifosi tra rabbia e incredulità: “Non meritiamo tutto questo” - sportli26181512 : Tutto il Milan unito intorno a Pioli, il tecnico dei miracoli - GraziaMarocco : RT @GmaHappymilan: Sereno lunedì, carissimi ????! Oggi si riparte x un lungo viaggio che terminerà il 4 giugno! Saremo tutti a Milanello, fi… -

Per oltre due anni (dal luglio 2020, giorno della sua riconferma, a dispetto delle voci su Ragnick e a seguito del successo sul Sassuolo, corsi e ricorsi storici), Stefano Pioli è stato un perfetto ...... portandolo a giocare in squadre come l'Ajax Amsterdam, la Juventus, l'Inter, il, il ... Un percorso tortuoso, difficile, ma che gli ha permesso di diventare una star conosciuta inil mondo. ...6 La stampa francese tiene ancora viva la pista Renato Sanches per il Milan. Come riportato da La Voix du Nord, il centrocampista portoghese sembra abbastanza convinto del progetto Paris Saint-Germain ...Michele Criscitiello su TMW: Un mese di ansia ma finalmente si parte. La gestione del rinnovo Maldini-Massara non è stata da Campioni d'Italia ma se è vero che tutto ...