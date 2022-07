Tutti gli uomini del presidente e il potere dell’individuo. Il caso Watergate 50 anni dopo (Di lunedì 4 luglio 2022) di Erika Basile Il foglio bianco aggredito dai tasti di una macchina da scrivere: June 1, 1972. Immagini di repertorio mostrano l’elicottero del presidente Nixon mentre atterra nel piazzale del Campidoglio “per salire i gradini della Camera dei Rappresentanti, entrare nell’aula e parlare ai membri della Camera e del Senato, alla Corte Suprema, al corpo diplomatico di Washington”.Di colpo, ci troviamo nel complesso di appartamenti del Watergate: è la notte tra il 16 e il 17 giugno. Stesso mese, stesso anno. Cinque uomini si introducono nella sede del Comitato nazionale democratico. Una guardia li scopre e una pattuglia della polizia li arresta.Bob Woodward (Robert Redford), cronista del Washington Post, è inviato dal suo giornale a seguire il processo. Inizialmente sembra un banale caso di furto con scasso, ma ben ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 4 luglio 2022) di Erika Basile Il foglio bianco aggredito dai tasti di una macchina da scrivere: June 1, 1972. Immagini di repertorio mostrano l’elicottero delNixon mentre atterra nel piazzale del Campidoglio “per salire i gradini della Camera dei Rappresentanti, entrare nell’aula e parlare ai membri della Camera e del Senato, alla Corte Suprema, al corpo diplomatico di Washington”.Di colpo, ci troviamo nel complesso di appartamenti del: è la notte tra il 16 e il 17 giugno. Stesso mese, stesso anno. Cinquesi introducono nella sede del Comitato nazionale democratico. Una guardia li scopre e una pattuglia della polizia li arresta.Bob Woodward (Robert Redford), cronista del Washington Post, è inviato dal suo giornale a seguire il processo. Inizialmente sembra un banaledi furto con scasso, ma ben ...

