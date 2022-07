Trovati vivi quattro dispersi sulla Marmolada: si cercano ancora 14 persone, mentre si aggrava il bilancio dei morti (Di lunedì 4 luglio 2022) I soccorritori hanno trovato vive quattro persone che figuravano tra i dispersi dopo la valanga della Marmolada: le ricerche continuano in tutta l’area dove ieri pomeriggio un pezzo del ghiacciaio si è staccato provocando la morte di almeno sette persone. Le possibilità di trovare superstiti ancora in vita erano particolarmente basse dopo la nottata infruttuosa di ricerche. In conferenza stampa oggi pomeriggio il presidente della provincia di Trento Maurizio Fugatti ha fatto il punto della situazione: “In queste ore abbiamo lavorato per definire il numero di persone coinvolte. I numeri della tragedia in questo momento ci dicono che abbiamo 7 deceduti di cui 3 identificati, otto feriti di cui 2 in condizioni delicate, abbiamo 14 persone segnalate, ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 4 luglio 2022) I soccorritori hanno trovato viveche figuravano tra idopo la valanga della: le ricerche continuano in tutta l’area dove ieri pomeriggio un pezzo del ghiacciaio si è staccato provocando la morte di almeno sette. Le possibilità di trovare superstitiin vita erano particolarmente basse dopo la nottata infruttuosa di ricerche. In conferenza stampa oggi pomeriggio il presidente della provincia di Trento Maurizio Fugatti ha fatto il punto della situazione: “In queste ore abbiamo lavorato per definire il numero dicoinvolte. I numeri della tragedia in questo momento ci dicono che abbiamo 7 deceduti di cui 3 identificati, otto feriti di cui 2 in condizioni delicate, abbiamo 14segnalate, ...

Pubblicità

albatelari2 : RT @fanpage: Quattro dispersi sono stati ritrovati vivi dopo la tragedia della #Marmolada. All'appello mancano 14 persone, i morti sono set… - FerGalanti : RT @fanpage: Quattro dispersi sono stati ritrovati vivi dopo la tragedia della #Marmolada. All'appello mancano 14 persone, i morti sono set… - PulitiElena : RT @fanpage: Quattro dispersi sono stati ritrovati vivi dopo la tragedia della #Marmolada. All'appello mancano 14 persone, i morti sono set… - fanpage : Quattro dispersi sono stati ritrovati vivi dopo la tragedia della #Marmolada. All'appello mancano 14 persone, i mor… - anna30048679 : RT @anna30048679: @El_Dic_TatoR @Mazagan_Ft ???????????? Sono stati trovati tutti questi soldi per la guerra di Biden o per 'vaccini' che non imm… -