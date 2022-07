Travolta da un’auto mentre passeggiava | perde la vita Marina Bonaccorsi | aveva 52 anni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 4 luglio 2022) Una questione di minuti e, 52di Roma, ha perso laperchédaimpazzita. Ad essere investito sulla Statale 16, nei pressi della Torre del Cerrano a Silvi, anche suo marito. Stavano passeggiando per andare a mangiare in uno dei loro ristoranti preferiti, erano in vacanza per qualche giorno. A guidare l’auto una 33enne di Pineto che a bordodue bambini. Leggi anche: Grave incidente sul GRA. 23enne in coma, il fratello: ‘Cerchiamo testimoni’ I fatti Erano da qualche giorno in vacanza. E ieri hanno pensato di concludere la giornata con una splendida cena all’ “Assaggeria Km 431“. Un posto che conoscevano bene da tempo, vicino all’hotel dove alloggiavano. Data la poca distanza a piedi hanno deciso ...