Trapianti Bambino Gesù | cuore trasportato a temperatura controllata | prima volta in Italia

Pubblicità

Adnkronos : 'Un piccolo cuore di 60 grammi ha salvato la vita di un bimbo ricoverato da mesi al Bambino Gesù'. È il primo trapi… - SkyTG24 : Trapianti: primo trasporto pediatrico cuore a temperatura controllata - BasicLifeSupp : Trapianti. Realizzato al Bambino Gesù, primo trasporto pediatrico di cuore in Italia con sistema a temperatura cont… - zazoomblog : Trapianti al Bambino Gesù cuore trasportato a temperatura controllata - #Trapianti #Bambino #cuore - lifestyleblogit : Trapianti, al Bambino Gesù cuore trasportato a temperatura controllata - -

"Il vantaggio più rilevante " spiega Antonio Amodeo, responsabiledelGesù " è che all'interno di questo sistema non si arriva mai a temperature al di sotto dei 2 gradi, come può ...Quello delGesù è stato il primo trasporto a temperatura controllata in Italia di un cuore destinato al trapianto per un'L'ospedaleGesù " conclude Amodeo " ha scelto di ...Primo trasporto pediatrico di un cuore a temperatura controllata nell'ospedale romano, così è stata salvata la vita a un bimbo ricoverato da ...Una tecnica innovativa mai usata in Italia in ambito pediatrico. Ecco in cosa consiste il sistema e quali sono i vantaggi ...