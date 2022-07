Trapianti | al Bambino Gesù cuore trasportato a temperatura controllata

(Di lunedì 4 luglio 2022) (Adnkronos) – “Un piccolodi 60 grammi ha salvato la vita di un bimbo ricoverato da mesi al. È il primo trapianto in Italia in cui è stato utilizzato – a livello pediatrico – un innovativo sistema di trasporto del”. Lo evidenzia l’ospedale pediatricodi Roma in una nota. “Il sistema – aggiunge l’ospedale – garantisce unacostante dell’organo di 5 gradi e, tramite una ‘app’ dedicata, consente ai medici coinvolti nel trapianto di seguire la geolocalizzazione del trasporto e monitorare a distanza ladel”. “Il vantaggio più rilevante ­- spiega Antonio Amodeo, responsabile di Scompenso, Trapianto e Assistenza ...

