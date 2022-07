Tour de France 2022: partenza complicata per Damiano Caruso e prima delle montagne ci saranno le pietre (Di lunedì 4 luglio 2022) Non è stata una partenza di Tour de France semplice per Damiano Caruso. Dopo le tre tappe danesi il ragusano si trova già nella condizioni di dover recuperare secondi su sostanzialmente tutti i corridori che ai nastri di partenza poteva considerare come propri rivali. Già nei 13 km a cronometro di Copenhagen Caruso aveva completato una prova un po’ sotto le aspettative e soprattutto i suoi ottimi standard delle ultime stagioni. Nelle ultime due prove contro il tempo il corridore della Bahrain Victorious aveva infatti centrato due top10. Se l’ultima frazione del Romandia era una cronoscalata molto adatta alle sue caratteristiche, l’ottavo posto del Delfinato era arrivato su un percorso da specialisti. Nella capitale danese invece si è trovato a perdere ... Leggi su oasport (Di lunedì 4 luglio 2022) Non è stata unadidesemplice per. Dopo le tre tappe danesi il ragusano si trova già nella condizioni di dover recuperare secondi su sostanzialmente tutti i corridori che ai nastri dipoteva considerare come propri rivali. Già nei 13 km a cronometro di Copenhagenaveva completato una prova un po’ sotto le aspettative e soprattutto i suoi ottimi standardultime stagioni. Nelle ultime due prove contro il tempo il corridore della Bahrain Victorious aveva infatti centrato due top10. Se l’ultima frazione del Romandia era una cronoscalata molto adatta alle sue caratteristiche, l’ottavo posto del Delfinato era arrivato su un percorso da specialisti. Nella capitale danese invece si è trovato a perdere ...

