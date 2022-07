Tour de France 2022, ottava tappa Dole-Losanna: percorso e altimetria (Di lunedì 4 luglio 2022) Sconfinamento in Svizzera per l’ottava tappa del Tour de France 2022, la Dole-Losanna di 186,3 chilometri. Un’altra frazione priva di salite importanti, ma con un finale mosso che promette scintille forse anche tra gli uomini di classifica. Se infatti la parte centrale del percorso, molto mossa e caratterizzata dalla regione del Jura e l’ingresso in Svizzera, potrebbe permettere alla fuga di prendere il largo, gli ultimi 5 km si preannunciano tutti da gustare. I corridori infatti dovranno affrontare la Côte su Stade Olympique, lunga 4,8 km alla media del 4,6%. Le percentuali però vengono “falsate” da un tratto di leggera discesa, perché a due km dall’arrivo i corridori dovranno affrontare 1000 metri alle media del 9,5% con punte del ... Leggi su sportface (Di lunedì 4 luglio 2022) Sconfinamento in Svizzera per l’delde, ladi 186,3 chilometri. Un’altra frazione priva di salite importanti, ma con un finale mosso che promette scintille forse anche tra gli uomini di classifica. Se infatti la parte centrale del, molto mossa e caratterizzata dalla regione del Jura e l’ingresso in Svizzera, potrebbe permettere alla fuga di prendere il largo, gli ultimi 5 km si preannunciano tutti da gustare. I corridori infatti dovranno affrontare la Côte su Stade Olympique, lunga 4,8 km alla media del 4,6%. Le percentuali però vengono “falsate” da un tratto di leggera discesa, perché a due km dall’arrivo i corridori dovranno affrontare 1000 metri alle media del 9,5% con punte del ...

