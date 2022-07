Tour de France 2022, Jakobsen al vetriolo su Groenewegen: “Prima lo rispettavo, ora la mia ammirazione è sparita” (Di lunedì 4 luglio 2022) Il Tour de France 2022 è cominciato nel segno di due protagonisti d’eccellenza, finiti sotto le luci della ribalta dopo il drammatico episodio al Giro di Polonia di due anni fa. Nell’occasione uno sprint dagli esiti potenzialmente nefasti ha incrociato i destini di Fabio Jakobsen e Dylan Groenewegen, con quest’ultimo che fece carambolare oltre le transenne il connazionale a pochi metri dalla linea del traguardo. Il velocista della Quick-Step ha saputo tornare sui livelli del passato in seguito a un lungo ed incerto percorso di riabilitazione, scacciando via i fantasmi con la prestigiosa vittoria nella seconda tappa della Grande Boucle. Ieri è toccato a Groenewegen consacrarsi sulle strade del Tour, mentre Jakobsen ha chiuso in quinta piazza. Il ... Leggi su oasport (Di lunedì 4 luglio 2022) Ildeè cominciato nel segno di due protagonisti d’eccellenza, finiti sotto le luci della ribalta dopo il drammatico episodio al Giro di Polonia di due anni fa. Nell’occasione uno sprint dagli esiti potenzialmente nefasti ha incrociato i destini di Fabioe Dylan, con quest’ultimo che fece carambolare oltre le transenne il connazionale a pochi metri dalla linea del traguardo. Il velocista della Quick-Step ha saputo tornare sui livelli del passato in seguito a un lungo ed incerto percorso di riabilitazione, scacciando via i fantasmi con la prestigiosa vittoria nella seconda tappa della Grande Boucle. Ieri è toccato aconsacrarsi sulle strade del, mentreha chiuso in quinta piazza. Il ...

Pubblicità

Pelamity : Tappa mossa a Cesena al Giro Donne e insano arrivo in salita in Romania, meglio i piattoni del Tour de France? - fracassi89 : @MT_Meli_ Il mondo si è già dimenticato del covid( vedi silver Stone,Wimbledon,tour de France ecc,ecc) . Da noi la… - cicintrip : RT @umbertopm1: Seconda puntata dell'epopea di Bottecchia e Pélissier attraverso la storia del Tour de France e dell'Europa in generale. [… - SpazioCiclismo : Fabio Jakobsen commenta con comprensibile freddezza il successo di Dylan Groenewegen #TDF2022 - ilfoglio_it : Il #4luglio del 1952 i corridori del Tour de France scalavano per la prima volta l'Alpe d'Huez. Vinse Fausto Coppi,… -