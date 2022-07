Tour de France 2022, Danimarca in archivio: Pogacar e Roglic subito sul pezzo, Caruso sfortunato (Di lunedì 4 luglio 2022) Il Tour de France 2022 vive quest’oggi il primo giorno di riposo, dopo la tre giorni in Danimarca che ha aperto la Grande Boucle regalando subito spunti di riflessione e distacchi in classifica generale più o meno importanti. Una buona occasione quindi per tracciare un mini-bilancio e soprattutto per guardare all’orizzonte della prima “vera” settimana che attende i corridori del gruppo. L’uomo copertina di questa tre giorni d’apertura è senza dubbio Wout Van Aert: il fuoriclasse belga della Jumbo-Visma è in maglia gialla dopo tre secondi posti in altrettante tappe, fatto praticamente senza precedenti. E’ quasi un crimine ridurre un corridore come Van Aert alla sola lotta per la maglia verde, visto che spesso dà l’impressione di avere limiti ancora inesplorati in una squadra che fa di ... Leggi su sportface (Di lunedì 4 luglio 2022) Ildevive quest’oggi il primo giorno di riposo, dopo la tre giorni inche ha aperto la Grande Boucle regalandospunti di riflessione e distacchi in classifica generale più o meno importanti. Una buona occasione quindi per tracciare un mini-bilancio e soprattutto per guardare all’orizzonte della prima “vera” settimana che attende i corridori del gruppo. L’uomo copertina di questa tre giorni d’apertura è senza dubbio Wout Van Aert: il fuoriclasse belga della Jumbo-Visma è in maglia gialla dopo tre secondi posti in altrettante tappe, fatto praticamente senza precedenti. E’ quasi un crimine ridurre un corridore come Van Aert alla sola lotta per la maglia verde, visto che spesso dà l’impressione di avere limiti ancora inesplorati in una squadra che fa di ...

