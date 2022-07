Tour de France 2022 | Caleb Ewan sulla volata della terza tappa | “Sono stato schiacciato | negli ultimi metri succede sempre qualcosa”

(Di lunedì 4 luglio 2022) L’arrivo innelladeldenon ha regalato grandi soddisfazioni a. Nella frazione di ieri, infatti, il corridoreLotto Soudal è rimasto chiuso nello sprint finale e ha ottenuto “soltanto” una nona posizione. L’australiano non è di certo rimasto contento di questo risultato e se l’è presa con Wout Van Aert e Peter Sagan, rei, secondo lui, di aver deviato in modo eccessivo la loro traiettoria. “Hanno iniziato a sprintare in mezzo alla strada e il lato destro era libero, quindi ho deciso di andare sul lato destro ma sispostati tutti sul lato destro – ha affermatoa VeloNews dopo la– Penso che abbia iniziato Van Aert e ...

Pubblicità

zazoomblog : Tour de France 2022 la tappa di domani Dunkerque-Calais: percorso e altimetria. Segmento impreziosito da sei GPM -… - sciareneve : RT @MTBiit: Giorno di trasferimento al Tour, occhio alle prossime tre tappe nel nord della Francia. Ganna preoccupato #tourdefrance #roadbi… - MTBiit : Giorno di trasferimento al Tour, occhio alle prossime tre tappe nel nord della Francia. Ganna preoccupato… - tribsportblog : Tribuna sportiva: Tour de France 2022: percorso, favoriti, classific... - laViscontina : @belladinotte23 E' anche iniziato il Tour de France...Pedalare pedalare! ?????? -

...avvenuto mentre a nemmeno due chilometri di distanza stava per iniziare il concerto della popstar inglese Harry Styles e la Danimarca ospitava per la prima volta le prime tre tappe deldeA pochi chilometri dal traguardo di Sønderborg, nella terza giornata, l'azzurro è rimasto coinvolto nella maxi - caduta causata dalla grande tensione che nasce prima delle volate . Nessuna conseguenza ...L'arrivo in volata nella terza tappa del Tour de France 2022 non ha regalato grandi soddisfazioni a Caleb Ewan. Nella frazione di ieri, infatti, il corridore della Lotto Soudal è rimasto chiuso nello ...Archiviato il giorno di riposo il Tour de France approda in territorio transalpino per la quarta tappa della manifestazione. Partenza da Dunkerque ed arrivo a Calais nel segmento di 171 km che si snod ...