Torino, calendario amichevoli estive 2022: il programma e gli orari di tutte le partite (Di lunedì 4 luglio 2022) Il Torino è pronto a ripartire in vista dell’inizio della stagione 2022/2023. I granata si ritroveranno al Filadelfia il 4 luglio per poi continuare la preparazione estiva in due località differenti dell’Austria: l’11 luglio, la squadra si dirigerà verso Bad Leonfelden per una prima parte di ritiro, per poi concludere a Waidring nelle ultime settimane del mese. Di seguito le amichevoli in programma. calendario amichevoli Venerdì 15 luglio Ore 17:00, Torino-Eintracht Sabato 23 luglio orario da definire, Torino-Mainz Mercoledì 27 luglio orario da definire, Torino-Apollon Limassol Sabato 30 luglio Ore 19:00, Torino-Nizza SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 4 luglio 2022) Ilè pronto a ripartire in vista dell’inizio della stagione/2023. I granata si ritroveranno al Filadelfia il 4 luglio per poi continuare la preparazione estiva in due località differenti dell’Austria: l’11 luglio, la squadra si dirigerà verso Bad Leonfelden per una prima parte di ritiro, per poi concludere a Waidring nelle ultime settimane del mese. Di seguito leinVenerdì 15 luglio Ore 17:00,-Eintracht Sabato 23 luglioo da definire,-Mainz Mercoledì 27 luglioo da definire,-Apollon Limassol Sabato 30 luglio Ore 19:00,-Nizza SportFace.

Pubblicità

CarlaBussone : RT @twitorino: Per il calendario del mese di Luglio, vi proponiamo un' immagine della 'Banda Musicale del Corpo di Polizia Municipale' nel… - davidearato : @citytaxitorinoPer il calendario del mese di Luglio, vi proponiamo un' immagine della 'Banda Musicale del Corpo di… - fcarcillo : RT twitorino 'Per il calendario del mese di Luglio, vi proponiamo un' immagine della 'Banda Musicale del Corpo di P… - twitorino : Per il calendario del mese di Luglio, vi proponiamo un' immagine della 'Banda Musicale del Corpo di Polizia Municip… - Bubusuzza : RT @AllRoundLazio: ????| IL CALENDARIO: #Lazio-Bologna Domenica 14/08 18:30 Torino-Lazio Sabato 20/08 18:30 Lazio-Inter Venerdì 26/08 20:4… -