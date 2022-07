Tonino Cripezzi morto dopo il concerto | com' è stato trovato il corpo del leader dei Camaleonti

(Di lunedì 4 luglio 2022) La cena, poi l'ultimoe il ritorno in albergo a San Giovanni Teatino. Sono queste le ultime tappe della vita di Antonio, per gli amici, 76enne storicodei...

La cena, poi l'ultimo concerto e il ritorno in albergo a San Giovanni Teatino. Sono queste le ultime tappe della vita di Antonio, per gli amici, 76enne storico leader dei Camaleonti trovato morto domenica mattina. A fare la scoperta è stato Valerio Veronese, il chitarrista, che ha bussato alla porta della sua ...Addio adei Camaleonti: il dolore dei compagni di una vita Immediata la reazione dei compagni della band, che hanno espresso parole di cordoglio anche sui social network e sulla ...La cena, poi l'ultimo concerto e il ritorno in albergo a San Giovanni Teatino. Sono queste le ultime tappe della vita di Antonio Cripezzi, per gli amici Tonino, 76enne storico leader ...Livio Macchia, bassista dei Camaleonti, ha parlato della morte di Tonino Cripezzi: le parole del musicista italiano.