Tonino Cripezzi | “La sera prima stava bene | poi la mattina dopo l’abbiamo trovato morto riverso nel letto” | parla il bassista de I Camaleonti

Pubblicità

repubblica : È morto Tonino Cripezzi, voce e tastiere dei Camaleonti. Malore in albergo dopo un concerto a Pescara - fanpage : È morto dopo un concerto Tonino Cripezzi, tastierista, cantante e fondatore dei Camaleonti, una delle band storiche… - Corriere : Trovato morto in albergo il leader dei Camaleonti Tonino Cripezzi - FoglieSette : Canta ancora, canta ancora Tonino. #ToninoCripezzi #Camaleonti Malore dopo esibizione, muore Cripezzi dei Camale… - charliecarla : RT @charliecarla: Nel 1977 ho scritto per uno dei gruppi più importanti della Musica Italiana, i Camaleonti. Tonino mi passò la musica e nr… -

'Il mio caro amico di una vitase ne è andato nel sonno. Non posso crederci, sono sconvolto dal dolore. Tornano in mente i bei momenti vissuti insieme, che terrò sempre nel mio ...Livio Macchia dei Camaleonti ed il dolore per la morte diLivio Macchia , bassista dei Camaleonti , stenta ancora a credere alla morte di, leader della band trovato morto ieri mattina nella sua camera di hotel dopo un ...A fare la scoperta è stato Valerio Veronese, il chitarrista, che ha bussato alla porta della sua camera intorno alle 10: a far scattare l'allarme, la moglie di Cripezzi. «Lo ha chiamato come ogni matt ...(wn24)-San Giovanni Teatino(CH) – Il mitico ,Antonio Cripezzi,(Tonino per amici e non ndr) cantante e tastierista dei Camaleonti, è stato trovato morto in una stanza di albergo di San Giovanni Teatino ...