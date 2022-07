Tonino Cripezzi, la possibile causa della morte dopo il concerto (Di lunedì 4 luglio 2022) Lutto nel mondo dello spettacolo, della musica: è morto Tonino Cripezzi, frontman del gruppo I Camaleonti. L’artista aveva 76 anni. Il suo corpo è stato trovato senza vita nella camera di un albergo a San Giovanni Teatino in provincia di Chieti, dove il cantante si trovava insieme agli altri membri della band dopo un concerto la sera al Parco di Villa de Riseis di Pescara. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Lino Banfi, la dolorosa notizia arrivata poco fa: “Non può farlo” La morte del cantante è stata improvvisa, dovuta molto probabilmente a un malore. Ci sarà probabilmente bisogno dell’autopsia per stabilire con precisione le cause del decesso del leader dei Camaleonti. «Siamo rientrati in albergo e lui stava bene, ci ... Leggi su tvzap (Di lunedì 4 luglio 2022) Lutto nel mondo dello spettacolo,musica: è morto, frontman del gruppo I Camaleonti. L’artista aveva 76 anni. Il suo corpo è stato trovato senza vita nella camera di un albergo a San Giovanni Teatino in provincia di Chieti, dove il cantante si trovava insieme agli altri membribandunla sera al Parco di Villa de Riseis di Pescara. (continua a leggerele foto) leggi anche l’articolo —> Lino Banfi, la dolorosa notizia arrivata poco fa: “Non può farlo” Ladel cantante è stata improvvisa, dovuta molto probabilmente a un malore. Ci sarà probabilmente bisogno dell’autopsia per stabilire con precisione le cause del decesso del leader dei Camaleonti. «Siamo rientrati in albergo e lui stava bene, ci ...

