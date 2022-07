Tito Film Festival, il racconto della seconda edizione (Di lunedì 4 luglio 2022) È giunta a termine la seconda edizione del Tito Film Festival: il racconto di ciò che è successo nei giorni della kermesse È arrivata alla sua conclusione la seconda edizione del Tito Film Festival, la rassegna cinematografica dedicata a Tito Marconi, lo storico primo presidente di Cinecittà. Il Festival della Gratitudine si è tenuto a Costacciaro, in provincia di Perugia, sotto la direzione artistica di Diego Capitani. La kermesse, realizzata grazie al patrocinio della Regione Umbria e della Fondazione Umbria Film Commissione del Comune di Costacciaro, è andata in scena dal 30 ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 4 luglio 2022) È giunta a termine ladel: ildi ciò che è successo nei giornikermesse È arrivata alla sua conclusione ladel, la rassegna cinematografica dedicata aMarconi, lo storico primo presidente di Cinecittà. IlGratitudine si è tenuto a Costacciaro, in provincia di Perugia, sotto la direzione artistica di Diego Capitani. La kermesse, realizzata grazie al patrocinioRegione Umbria eFondazione UmbriaCommissione del Comune di Costacciaro, è andata in scena dal 30 ...

RaiCinema : ?? #Grandissima di #GiacomoRaffaelli vince al Tito Film Festival il premio al miglior cortometraggi, fra i partecipa…