Terrore in un bar: litigano animatamente e prova a colpirlo in testa con una roncola (Di lunedì 4 luglio 2022) Violenta aggressione nella notte a Roma. Attimi di paura nella notte tra sabato a domenica in un bar di via Cassia. Qui un'animata discussione ha visto protagoniste due persone e per poco non si è sfiorato il peggio. Leggi anche: Botte da orbi in un bar: si accaniscono con uno straniero e lo pestano Violenta aggressione in via Cassia: i fatti I fatti sono avvenuti nella notte, intorno alle due, a cavallo tra sabato 2 e domenica 3 luglio all'interno di un bar in via Cassia 1042. Qui gli agenti del commissariato Flaminio sono intervenuti a seguito della segnalazione di una furibonda lite all'interno del locale. Mentre gli agenti effettuavano i controlli di rito, uno dei litiganti — un uomo italiano di 76 anni — ha estratto una roncola provando a colpire alla testa il litigante, un 40enne anch'egli italiano. Un tentativo fortunatamente ...

