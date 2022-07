Terremoto EasyJet | dopo il caos voli si dimette il direttore operativo

(Di lunedì 4 luglio 2022) Dal 1 luglio Peter Bellew ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Chief Operating Officer di«per perseguire altre opportunità di business» e, in questo processo, la compagnia si impegna a garantire una transizione senza intoppi. Il Cda della compagnia aerea ha ringraziato Bellew per il suo «duro lavoro negli ultimi due anni e mezzo» e gli ha augurato «il meglio per le sue attività future», come ha raccolto la compagnia in un comunicato stampa.le sue dimissioni, David Morgan è stato nominatoad interim e riporterà direttamente al Ceo, Johan Lundgren. Morgan è indal 2016, avendo già trascorso quasi un anno in qualità di Chief Operating Officer ad interim nel 2019. Una delle cause delle dimissioni di Bellew sarebbero le tensioni legate ai ...

La notizia appare come un terremoto che lascia sguarnito l'organo di governo della società. ... che, grazie al suo passato in Alitalia e in EasyJet, era l'unico consigliere esperta del settore.