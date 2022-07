Tennis, nella sfida tra i talenti del futuro a Londra vince Sinner. Ora trova Djokovic (Di lunedì 4 luglio 2022) L’azzurro ha battuto in quattro set Carlos Alcaraz Jannik Sinner, l’azzurro presente e futuro del Tennis italiano ha battuto Carlos Alcaraz (6-1 6-4 6-7 (8) 6-3), l’altro talento, spagnolo del Tennis. Una sfida tra talenti, una sfida preludio alla rivalità del futuro. A Londra, sull’erba di Wimbledon è l’altoatesino a imporsi in quattro set. Una prova di spessore, tecnicamente ma anche per la tenuta mentale con diversi match Point avuti e non concretizzati subito. Eppure Sinner, che in questi ultimi mesi ha raccolto più critiche di quelle che si sarebbe meritato, è andato avanti ha giocato il quarto set e ha vinto. Non sono stati mesi semplici per l’italiano. Covid, infortuni e il tanto discusso cambio di allenatore da ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 4 luglio 2022) L’azzurro ha battuto in quattro set Carlos Alcaraz Jannik, l’azzurro presente edelitaliano ha battuto Carlos Alcaraz (6-1 6-4 6-7 (8) 6-3), l’altro talento, spagnolo del. Unatra, unapreludio alla rivalità del. A, sull’erba di Wimbledon è l’altoatesino a imporsi in quattro set. Una prova di spessore, tecnicamente ma anche per la tenuta mentale con diversi match Point avuti e non concretizzati subito. Eppure, che in questi ultimi mesi ha raccolto più critiche di quelle che si sarebbe meritato, è andato avanti ha giocato il quarto set e ha vinto. Non sono stati mesi semplici per l’italiano. Covid, infortuni e il tanto discusso cambio di allenatore da ...

