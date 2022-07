Telese Terme, nterrogazione dell’opposizione sugli ingressi alla piscina ‘Goccioloni’ (Di lunedì 4 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl capogruppo consiliare di “Telese Città”, Nicola Di Santo e il Consigliere comunale Pasquale Carofano hanno presentato una interrogazione trasmessa al Sindaco, nonché Presidente del Consorzio Idrotermale, e al Segretario Generale del Comune di Telese Terme in merito al costo del secondo accesso giornaliero alla piscina Goccioloni applicato ai residenti nei Comuni di Telese Terme e San Salvatore Telesino e sulla mancata apertura della piscina Pera.“Quando è stata trasmessa la nostra interrogazione – precisano i Consiglieri comunali di Telese Città – la piscina Pera era chiusa e la recentissima apertura non può far passare in second’ordine l’ingiustificabile ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 4 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl capogruppo consiliare di “Città”, Nicola Di Santo e il Consigliere comunale Pasquale Carofano hanno presentato una itrasmessa al Sindaco, nonché Presidente del Consorzio Idrotermale, e al Segretario Generale del Comune diin merito al costo del secondo accesso giornalieroGoccioloni applicato ai residenti nei Comuni die San Salvatore Telesino e sulla mancata apertura dellaPera.“Quando è stata trasmessa la nostra i– precisano i Consiglieri comunali diCittà – laPera era chiusa e la recentissima apertura non può far passare in second’ordine l’ingiustificabile ...

