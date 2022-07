Telese Terme | due giorni di interruzione idrica per lavori di manutenzione straordinaria

(Di lunedì 4 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Gesesa comunica che neidi mercoledì 6 e giovedì 7 Luglio 2022 dalle ore 10:00 alle ore 18:00, nell’ambito deidi spostamento delle condotte idriche principali a servizio del comune dia ridosso del Rio Grassano lungo la SP 79, si verificherà sospensione della fornituralungo viale Europa dal civico 73 al civico 79, bocciodromo e palestra. L’azienda comunica inoltre che si verificheranno fenomeni transitori di bassa pressione su tutto il territorio urbano nelle fasce orarie su indicate. Gesesa ricorda che per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo il numero verde gratuito sia da telefono fisso che da cellulare 800 51 17 17. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Una storia di successo quella di Martina De Nicola di origine laurentina che a soli 7 anni, dalla scuola di Danza 'Arte e Movimento' didiretta dalla maestra Luigia Lia Turchiarolo ...Da non perdere è anche il picnic al Parco del Grassano, perla naturalistica incastonata nella Valle Telesina, a poca distanza da. Qui, ci sono aree picnic situate lungo il fiume Rio ...