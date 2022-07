Telenovela De Ligt: ora si aggiunge anche il Bayern Monaco (Di lunedì 4 luglio 2022) La corsa per il forte centrale olandese si fa sempre più interessante. Infatti alla Telenovela De Ligt si è iscritto anche il Bayern Monaco di Nagelsmann. L’intervista di Arrivabene ha scoperchiato un vaso di Pandora per l’olandese. Telenovela De Ligt, c’è stato un contatto tra le parti? “Oggi è impossibile trattenere un giocatore che se ne vuole andare“. Con queste parole Maurizio Arrivabene ha di fatti anticipato il futuro dell’olandese. Sarà separazione dopo tre anni di permanenza a Torino. Oltre al Chelsea, che resta la squadra più avanti per il momento sull’olandese, si è iscritto anche il Bayern Monaco alla corsa per l’ex Ajax. si vocifera che ci siano stati già dei contatti tra la Juventus e il club ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 4 luglio 2022) La corsa per il forte centrale olandese si fa sempre più interessante. Infatti allaDesi è iscrittoildi Nagelsmann. L’intervista di Arrivabene ha scoperchiato un vaso di Pandora per l’olandese.De, c’è stato un contatto tra le parti? “Oggi è impossibile trattenere un giocatore che se ne vuole andare“. Con queste parole Maurizio Arrivabene ha di fatti anticipato il futuro dell’olandese. Sarà separazione dopo tre anni di permanenza a Torino. Oltre al Chelsea, che resta la squadra più avanti per il momento sull’olandese, si è iscrittoilalla corsa per l’ex Ajax. si vocifera che ci siano stati già dei contatti tra la Juventus e il club ...

