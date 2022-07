Tananai: “Ero un ragazzino obeso, ho saltato qualche mese di scuola per non farmi vedere che ero in carrozzina” (Di lunedì 4 luglio 2022) “In seconda media ero 1 metro e 50 e pesavo 82 chili. Adesso ne peso 76 e sono 1 e 82… Ho anche saltato qualche mese di scuola perché non volevo farmi vedere: ero in carrozzina per un problema a un ginocchio. Quell’estate ho iniziato a mangiare bene, sono arrivati gli ormoni che mi hanno fatto crescere in terza, quando ho iniziato a piacere alle ragazzine, pensavo mi prendessero in giro”. A confidarlo è Tananai, il giovane cantante idolo del momento, che – in una lunga intervista al Corriere della Sera, si è raccontato a cuore aperto, rivelando retroscena e aneddoti inediti sul suo privato e sulla sua vita “prima” di Sanremo 2022, quando ancora la sua carriera non era decollata. “Sono nato a Milano l’8 maggio 1995 e cresciuto a Cologno Monzese – ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 4 luglio 2022) “In seconda media ero 1 metro e 50 e pesavo 82 chili. Adesso ne peso 76 e sono 1 e 82… Ho anchediperché non volevo: ero inper un problema a un ginocchio. Quell’estate ho iniziato a mangiare bene, sono arrivati gli ormoni che mi hanno fatto crescere in terza, quando ho iniziato a piacere alle ragazzine, pensavo mi prendessero in giro”. A confidarlo è, il giovane cantante idolo del momento, che – in una lunga intervista al Corriere della Sera, si è raccontato a cuore aperto, rivelando retroscena e aneddoti inediti sul suo privato e sulla sua vita “prima” di Sanremo 2022, quando ancora la sua carriera non era decollata. “Sono nato a Milano l’8 maggio 1995 e cresciuto a Cologno Monzese – ...

