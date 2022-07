Tamberi ha licenziato suo padre | una drammatica rottura | ecco cosa c' è dietro

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 4 luglio 2022) A soli 12 giorni dai Mondiali di atletica di Eugene, in Oregon (Usa), arriva la notizia a sorpresa: Gianmarcoha deciso di separarsi professionalmente dall'allenatore, nonché suo papà Marco. Questo per le insanabili divergenze tecniche tra io due. L'intervista del campione olimpico in carica al Corriere della Sera chiarisce le ragioni di una scelta che giunge inaspettata, o quasi: la lite plateale con Fassinotti, i guai fisici, ora il divorzio dal. Per lui non è un momento felice e sereno, nell'imminenza ormai del mondiale outdoor, unico trofeo che manca nella sfolgorante bacheca del fenomeno marchigiano: “Questa scelta nasce dall'analisi della stagione fin qui disputata — diceal Corriere — Siamo ben al di sotto delle aspettative tecniche e c'è stato uno scambio di opinioni su ...