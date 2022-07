Stuprata dietro una siepe da tre immigrati: la Milano di Sala oltre le marchette al Pride (Di lunedì 4 luglio 2022) Roma, 4 lug — L’hanno Stuprata in tre dopo averla trascinata a forza dietro un cespuglio: è l’orribile episodio di violenza sessuale avvenuto a Milano che ha visto come vittima una 41enne brasiliana e come carnefici tre immigrati di differenti nazionalità. E’ accaduto nei pressi di Piazza Napoli, nella notte tra sabato e domenica scorsa. Gli echi borghesi del Pride e dei pomposi discorsi di Beppe Sala sulla necessità di registrare all’anagrafe i figli delle ricche coppie omosessuali non si erano ancora spenti, ma già entrava in scena «l’altra» Milano. Quella degli ultimi, del degrado, della fallita integrazione con una Babele arrivata da ogni angolo del globo a portare solo disagio e prevaricazione. Stuprata da tre immigrati in piazza ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 4 luglio 2022) Roma, 4 lug — L’hannoin tre dopo averla trascinata a forzaun cespuglio: è l’orribile episodio di violenza sessuale avvenuto ache ha visto come vittima una 41enne brasiliana e come carnefici tredi differenti nazionalità. E’ accaduto nei pressi di Piazza Napoli, nella notte tra sabato e domenica scorsa. Gli echi borghesi dele dei pomposi discorsi di Beppesulla necessità di registrare all’anagrafe i figli delle ricche coppie omosessuali non si erano ancora spenti, ma già entrava in scena «l’altra». Quella degli ultimi, del degrado, della fallita integrazione con una Babele arrivata da ogni angolo del globo a portare solo disagio e prevaricazione.da trein piazza ...

