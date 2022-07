“Stop ai tamponi a casa”. Covid, scatta l’allarme in Italia. È Crisanti a spiegare tutto (Di lunedì 4 luglio 2022) Circa un milione di Italiani è in isolamento perché positivo al Covid 19. I contagi sono destinati a salire a causa della enorme diffusione di Omicron 5, la nuova variante che si sta espandendo in tutto il Paese: una variante molto contagiosa, ma che pare avere effetti limitati per ciò che riguarda la pressione ospedaliera. Gli esperti ritengono che tali numeri siano sottostimati e la cifra reale potrebbe corrispondere al doppio o al triplo, considerando i tantissimi positivi non dichiarati ufficialmente avendo effettuato solamente tamponi fai da te. Omicron 5 rappresenta già il 60% dei casi e i positivi crescono al ritmo del 50% in più in una settimana, stando agli ultimi dati, con un’incidenza di 763 casi ogni 100mila abitanti. Il rischio concreto che già si osserva ora è che vadano in tilt servizi essenziali come ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 4 luglio 2022) Circa un milione dini è in isolamento perché positivo al19. I contagi sono destinati a salire a causa della enorme diffusione di Omicron 5, la nuova variante che si sta espandendo inil Paese: una variante molto contagiosa, ma che pare avere effetti limitati per ciò che riguarda la pressione ospedaliera. Gli esperti ritengono che tali numeri siano sottostimati e la cifra reale potrebbe corrispondere al doppio o al triplo, considerando i tantissimi positivi non dichiarati ufficialmente avendo effettuato solamentefai da te. Omicron 5 rappresenta già il 60% dei casi e i positivi crescono al ritmo del 50% in più in una settimana, stando agli ultimi dati, con un’incidenza di 763 casi ogni 100mila abitanti. Il rischio concreto che già si osserva ora è che vadano in tilt servizi essenziali come ...

