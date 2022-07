Stone Island e New Balance, di nuovo insieme (Di lunedì 4 luglio 2022) Sono state presentate due nuove varianti del modello I NB RC ELITE V2, con una collab tra New Balance Tokyo Design Studio e Stone Island, diverse per variante colore: una rossa e grigia, nel classico tono 574 e una verde e bordeaux. La performance resta il tema principale, grazie a un'ammortizzazione propulsiva FuelCell e una piastra in fibra di carbonio a tutta lunghezza a ritorno di energia a cui si aggiunge una tomaia in maglia 3D leggera e traspirante abbinata a sovrapposizioni in sintetico a bordi frastagliati, che si ispirano al modello 574. TOKYO DESIGN STUDIO New Balance (TDS) è l'espressione massima della ricerca di New Balance in fatto di design e nuove tecnologie applicate alla performance, mentre Stone Island, storico brand italiano di abbigliamento ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 4 luglio 2022) Sono state presentate due nuove varianti del modello I NB RC ELITE V2, con una collab tra NewTokyo Design Studio e, diverse per variante colore: una rossa e grigia, nel classico tono 574 e una verde e bordeaux. La performance resta il tema principale, grazie a un'ammortizzazione propulsiva FuelCell e una piastra in fibra di carbonio a tutta lunghezza a ritorno di energia a cui si aggiunge una tomaia in maglia 3D leggera e traspirante abbinata a sovrapposizioni in sintetico a bordi frastagliati, che si ispirano al modello 574. TOKYO DESIGN STUDIO New(TDS) è l'espressione massima della ricerca di Newin fatto di design e nuove tecnologie applicate alla performance, mentre, storico brand italiano di abbigliamento ...

