Pubblicità

fisco24_info : Stellantis: 500 compie 65 anni, elettrica è leader in Italia: Prima anche in Germania, è venduta in 38 Paesi. Due n… -

La Fiat, icona della nuova dolce vita italiana, compie 65 anni. Nel primo semestre del 2022 la Nuovaè terza in Europa nel mercato elettrico totale, numero uno del mercato elettrico in Germania e in Italia e sul podio in Francia e Spagna. In soli due anni è stata scelta da oltre 100.000 clienti e ...... in vetta alla classifica per il numero di auto vendute c'è, seguono poi i gruppi ... Fiatè l'auto elettrica più venduta in Italia , mantiene il primato ormai da mesi, e ha totalizzato ...(ANSA) - TORINO, 04 LUG - La Fiat 500, icona della nuova dolce vita italiana, compie 65 anni. Nel primo semestre del 2022 la Nuova 500 è terza ...Ecco la cifra che racconta il piccolo "miracolo" che sta riguardando lo stabilimento Stellantis di Torino (e dunque Mirafiori) nei primi sei mesi del 2022. Un miracolo legato soprattutto alla ...