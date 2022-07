Stefano Tacconi | come sta oggi | l’aggiornamento del figlio Andrea

Pubblicità

zazoomblog : Stefano Tacconi quali sono le condizioni dello storico portiere. Il figlio Andrea: “É indescrivibile” - #Stefano… - vatenacttencass : Stefano Tacconi, annuncio da brividi del figlio Andrea: è appena accaduto in ospedale - wgiovannivargas : RT @AntorchaDeporte: Cabezazo de Castañeda contra los italianos en Seúl 88, ellos formaron con: Stefano Tacconi; Mauro Tassotti, Cravero, L… - rr10jua : RT @AntorchaDeporte: Cabezazo de Castañeda contra los italianos en Seúl 88, ellos formaron con: Stefano Tacconi; Mauro Tassotti, Cravero, L… - JorgeNajarro1 : RT @AntorchaDeporte: Cabezazo de Castañeda contra los italianos en Seúl 88, ellos formaron con: Stefano Tacconi; Mauro Tassotti, Cravero, L… -

Oggi sono settantuno. Settantuno giorni da quando, in quella sera astigiana,venne colpito da un malore mentre partecipava a una cena benefica in favore della Croce Rossa Italiana , ospite della rassegna " La giornata delle figurine ". La diagnosi: emorragia ...dallo scorso 23 aprile è stato ricoverato all'ospedale di Alessandria per un'emorragia cerebrale accusata mentre era ad Asti per un evento benefico. Il Abbonati per leggere ancheDal 23 aprile 2022, giorno in cui l'ex portiere della Juve venne colpito da un malore, i figli e la moglie sono stati il simbolo della forza di un amore immenso ...Allarme di ALICe Italia Odv: in Italia risultano essere soltanto 6 le Regioni che presentano percorsi aggiornati e attivi per la neuroriabilitazione post-ictus ...