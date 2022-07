Stash dei The Kolors, annunciato sesso del secondo figlio in arrivo: le parole commosse di Giulia Belmonte (Di lunedì 4 luglio 2022) Stash dei The Kolors ha da poco annunciato che diventerà di nuovo papà: la compagna Giulia Belmonte è infatti di nuovo incinta, dopo aver dato alla luce la piccola Grace alla fine del 2020. Poche ore fa la coppia ha anche voluto annunciare il sesso del bambino, rigorosamente tramite i social. Stash e Giulia Belmonte annunciano il sesso della seconda gravidanza Giulia Belmonte sfoggia ormai una pancia decisamente evidente e prominente; l’annuncio della gravidanza era arrivato lo scorso 6 aprile, con un posto di coppia dei due genitori: “E poi arrivi tu…a moltiplicare tutto ciò che provo e che vivo. A ingrandire gli spazi dell’anima. A creare nuove melodie. Già ti sentiamo…e non ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 4 luglio 2022)dei Theha da pocoche diventerà di nuovo papà: la compagnaè infatti di nuovo incinta, dopo aver dato alla luce la piccola Grace alla fine del 2020. Poche ore fa la coppia ha anche voluto annunciare ildel bambino, rigorosamente tramite i social.annunciano ildella seconda gravidanzasfoggia ormai una pancia decisamente evidente e prominente; l’annuncio della gravidanza era arrivato lo scorso 6 aprile, con un posto di coppia dei due genitori: “E poi arrivi tu…a moltiplicare tutto ciò che provo e che vivo. A ingrandire gli spazi dell’anima. A creare nuove melodie. Già ti sentiamo…e non ...

