Sport – Napoli tratta col Manchester per Cristiano Ronaldo (Di lunedì 4 luglio 2022) Notizia clamorosa di calciomercato dalla Spagna fanno sapere che il Napoli sta trattando Cristiano Ronaldo col Manchester United. Già nei giorni scorsi si è parlato di un interessamento del Napoli per il giocatore portoghese. Anche perché Cristiano Ronaldo ha voglia di giocare in Champions League ed il Napoli può dargli questa occasione. Ora secondo quanto riferisce Sport il Napoli parla di Cristiano Ronaldo con il Manchester United, in accordo anche con Jorge Mendes. Il super agente del portoghese già nel 2018 voleva portarlo in azzurro, prima che si trasferisse alla Juve. Ovviamente c’è l’enorme problema dell’ingaggio. Il Manchester ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 4 luglio 2022) Notizia clamorosa di calciomercato dalla Spagna fanno sapere che ilstandocolUnited. Già nei giorni scorsi si è parlato di un interessamento delper il giocatore portoghese. Anche perchéha voglia di giocare in Champions League ed ilpuò dargli questa occasione. Ora secondo quanto riferisceilparla dicon ilUnited, in accordo anche con Jorge Mendes. Il super agente del portoghese già nel 2018 voleva portarlo in azzurro, prima che si trasferisse alla Juve. Ovviamente c’è l’enorme problema dell’ingaggio. Il...

Pubblicità

Luxgraph : Giochi del Mediterraneo: trionfa l'Italia - Luxgraph : Juve, è ufficiale: Paolo Bianco entra nello staff di Allegri - napolipiucom : Sport - Napoli tratta col Manchester per Cristiano Ronaldo #CristianoRonaldo #napoli #ForzaNapoliSempre… - Luxgraph : Sassuolo, scatta il raduno: tre amichevoli in programma - O_tir_a_gir : Ammesso che Cr7 non verrà mai al Napoli, ma metti caso ca esc pazz o' padron significherebbe la partenza di Osimhen… -

Napoli, Spalletti verso una novità in mezzo al campo Commenta per primo Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport , Spalletti starebbe pensando a una nuova soluzione per il suo Napoli . Si tratta di Gianluca Gaetano , reduce dal prestito alla Cremonese . L'allenatore di Certaldo starebbe pensando a ... Napoli, a Ponticelli inaugurati spazi sportivi "rigenerati" ...- con una nuova parete di arrampicata e attrezzi anche negli spazi aperti - e potrà ospitare gli sport promossi dai partner di Scinn che ha già permesso a tantissimi bambini e adolescenti di Napoli ... Corriere dello Sport Sport – Napoli tratta col Manchester per Cristiano Ronaldo Notizia clamorosa di calciomercato dalla Spagna fanno sapere che il Napoli sta trattando Cristiano Ronaldo col Manchester United. Napoli a Dimaro, il programma: Il Napoli si ritroverà tra mercoledi e giovedi agli ordini di Luciano Spalletti, anzi agli ordini di uno staff medico che dovrà valutare tutti i calciatori azzurri pronti a ... Commenta per primo Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello, Spalletti starebbe pensando a una nuova soluzione per il suo. Si tratta di Gianluca Gaetano , reduce dal prestito alla Cremonese . L'allenatore di Certaldo starebbe pensando a ......- con una nuova parete di arrampicata e attrezzi anche negli spazi aperti - e potrà ospitare glipromossi dai partner di Scinn che ha già permesso a tantissimi bambini e adolescenti di... Osimhen, il Bayern mette sul piatto 120 milioni per il Napoli! Notizia clamorosa di calciomercato dalla Spagna fanno sapere che il Napoli sta trattando Cristiano Ronaldo col Manchester United.Il Napoli si ritroverà tra mercoledi e giovedi agli ordini di Luciano Spalletti, anzi agli ordini di uno staff medico che dovrà valutare tutti i calciatori azzurri pronti a ...